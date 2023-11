İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında yarın Türkiye'nin rakibi olacak Galler'in, Cardiff City ile birlikte kullandığı tesislerde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'yı mağlup ettiği karşılaşmada çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Almanya maçını izledim, çok gururlandım. Kendi evimizde oynamış gibi olduk. Stadın yarısından çoğunu Türk taraftarlar doldurmuştu. İyi bir performansla maçı 3-2 kazandık. İyi oynadığımız bir mücadele oldu. Türk Milli Takımı zaten bu seviyede olmak zorunda. O kalitemiz, yeteneğimiz var." dedi.

Takımının da maçlarını oynadığı Cardiff City Stadı'nda, Türkiye'yi zorlu bir atmosferin beklediğinin altını çizen Bulut şöyle konuştu:

"Galler-Türkiye maçını basın toplantılarında Gallerli gazeteciler de birkaç kez sordular, ben de 'Evet önemli maç ama ondan daha önemlisi sizin Ermenistan maçınız. Ermenistan maçını kazanmanız gerekiyor ki bizim maç, sizin adınıza önemli hale gelsin' dedim. Nitekim öyle oldu, berabere kaldılar. İsteğimiz grubu lider olarak tamamlamak, o yüzden salı günü Montella iyi bir 11'i sahaya sürüp galip gelmek isteyecektir. Beraberlikte de lider bitirmiş oluyoruz, en azından beraberlik diyelim. Güzel maç olacağını düşünüyorum, Galler kötü bir takım değil. Genellikle 5-3-2 sisteminde oynuyorlar. Bize karşı da o sistemde sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Kendi evlerinde iyi performans gösteriyorlar. Hırvatistan'ı burada 2-1 yendiler, ben de o maçtaydım. Zaten birkaç gün önce biz yenince, Hırvatistan o moral bozukluğuyla buradaki maçı da kaybetti. Güzel bir maç olacak, atmosferi mükemmel olacak, onu şimdiden söyleyebilirim. Taraftarları gerçekten çok iyi. Milli takıma gelen taraftarların yüzde 70'i bizim Cardiff'in taraftarı. Atmosfer açısından güzel bir maç olacak."

"KALİTELERİ VAR AMA O KALİTEYİ HÜCUM ANLAMINDA TAM OLARAK SAHAYA YANSITAMIYORLAR"

Erol Bulut, Türkiye'nin Samsun'da 2-0 kazandığı maçta forma giyemeyen Galli forvet Kieffer Moore'un takımın en önemli isimlerinin başında geldiğinin altını çizerek, Galler kadrosuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Forvetleri Kieffer Moore, Bournemouth'ta oynuyor, uzun boylu. Daha önce Cardiff'te de oynamıştı. Burada bir sezonda 20 gol attı ve Bournemouth'a transfer yaptı. İyi forvet, uzun boylu, topu iyi saklayabiliyor. Moore, Hırvatlar'a karşı da stoperleri çok hırpaladı. Kanat ve orta sahaları iyi futbolcular. Orta sahadakilerden biri Leeds'te (Ethan Ampadu), diğeri Birmingham'da oynuyor (Jordan James) genç ama kaliteli futbolcular. Kanat futbolcuları Premier Lig futbolcuları biri Fulham'da (Harry Wilson), biri Leeds'te (Daniel James). Hücum hattı iyi. Defans hattının tamamı Premier Lig'de oynuyor. Galler'e baktığınızda iyi kaliteleri var ama o kaliteyi hücum anlamında tam olarak sahaya yansıtamıyorlar. Pozisyona giriyorlar ama değerlendiremiyorlar. En önemli maçlarından biri buradaki Ermenistan maçıydı 4-2 kaybettiler. O maçı almış olsaydılar, şansları yüksek olacaktı. Belki de bizimle birlikte Avrupa Şampiyonası'na katılabilirlerdi. O maç onları yıkmış oldu. Ermenistan iyi bir maç çıkardı, kontrataktan hızlı 3 gol attılar ve Galler Milli Takımı'nın dengesini bozdu."

"FIRTINA İKİ TAKIM İÇİN DE AVANTAJ OLMAZ"

Cardiff City'nin Galler Milli Takımı ile birlikte kullandığı tesis hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "Şu an bulunduğumuz tesis büyük bir tesis. Alt bölümünde Galler Milli Takımı var, üst bölümünde Cardiff City kulübü var. Daha önce Cardiff'in sahibine bu tesisi satın alması için teklif sunulmuş, fakat almamışlar. Şu an yeni tesis projesi var. Burada 5-6 açık ve birkaç kapalı saha var. Ayrıca büyük ve güzel bir proje de sürüyor. Milli takımla birlikte bu binayı paylaşıyoruz. 4-5 saha var, arkadaki iki sahayı daha çok rugby milli takımı kullanıyor. Öndekiler A Mili Takım sahası, soldakini 21 Yaş Altı Milli Takımı kullanıyor, biz de o sahalarda idmanlarımızı yapıyoruz. Güzel, sakin bir yer, merkezden 20-25 dakika uzaklıkta." ifadelerini kullandı.

Cardiff'te zaman zaman etkili olan fırtınanın futbol oynamayı zorlaştırdığını aktaran Bulut, "Zaten bu hava şartlarında antrenman mümkün olmuyor. Bu şekilde fırtınalı olunca topsuz idman yapıyoruz. Çünkü top yanımızda olmuyor, fırtına alıp götürüyor. Maç saatinde böyle fırtına olacak mı onu bilmiyorum. Fırtına olursa iki takım için de avantaj olmaz. Çünkü havadan ziyade topu sürekli yerde bulundurmak gerekiyor. İki takım için de olumlu olmaz, inşallah hava şartları iyi olur ve güzel bir maç izleriz." şeklinde konuştu.

"EURO 2024'TE YARI FİNALE KADAR GİDEBİLİRİZ"

A Milli Futbol Takımı'nın çok yüksek bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Bulut, "Türkiye, EURO 2024'te hangi aşamaya kadar gidebilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Montella ile birlikte son 3 maçımıza baktığımızda Hırvatistan, Letonya ve Almanya… Milli takımın bu seviyede olması normal görmemiz gerek. Biz her zaman kendimizi Alman, Hırvat, Fransız Milli Takımlarından altta görüyoruz. Her maç zor ama bizim seviyemiz orada olmak zorunda. Milli takımımızın içindeki futbolcu kardeşlerimize baktığımızda kalitemiz yüksek. Sadece bunu istikrarlı bir şekle getirmemiz gerek. Çok inişli-çıkışlı grafiğimiz var, bu olmaması gerek. İstikrarlı, iyi bir sistemle… Şu an Montella, Adana Demirspor'da oynattığı sisteme yakın sistemle A Milli Takımı oynatıyor. Beğendiği ve istediği futbolcuları milli takıma monte etti. Yusuf Sarı, Emre Akbaba ve Samet gibi… Kaliteli bir jenerasyon ve iyi bir milli takım var. Benim görüşüm, Almanya maçındaki performansı istikrarlı bir şekilde devam ettirirsek EURO 2024'te yarı finale kadar gidebiliriz."