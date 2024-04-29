Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Club Brugge'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadrolar da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Club Brugge maçı 2 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.