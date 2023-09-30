Leipzig 2-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET
Bundesliga'da 6. hafta maçında Leipzig evinde Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi takım ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2023- 21:34
Ev sahibi takım ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Leipzig'in gollerini Openda ve Lukeba kaydetti.
Bayern Münih'in golleri ise Harry Kane ve Leroy Sane'den geldi.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 14, Leipzig 13 puana yükseldi.