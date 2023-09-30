Haberler Futbol Haberleri Milan 2-0 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milan 2-0 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Christian Pulisic ve 8. dakikada Noah Okafor kaydetti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 21:23









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İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu.



Milan'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Christian Pulisic ve 8. dakikada Noah Okafor kaydetti.



Ev sahibi Milan bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde dördüncü kez kaybeden Lazio 7 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, Genoa'ya konuk olacak. Lazio ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.