Milan 2-0 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET
İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Milan sahasında Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Christian Pulisic ve 8. dakikada Noah Okafor kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 30.09.2023- 21:23
Milan'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Christian Pulisic ve 8. dakikada Noah Okafor kaydetti.
Ev sahibi Milan bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde dördüncü kez kaybeden Lazio 7 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, Genoa'ya konuk olacak. Lazio ise evinde Atalanta'yı ağırlayacak.