Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Hilal - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Al Shabab 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Shabab maçı 29 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE