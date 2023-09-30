İngiltere Premier Lig'de, Wolverhampton'a 2-1 mağlup olan Manchester City'nin ligde 6'da 6 galibiyet serisi sona erdi.

Premier Lig'in 7. haftasında son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, deplasmanda, futbolcusu Ruben Dias'ın 13. dakikada kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

Manchester City, maçın 58. dakikasında Julian Alvarez'ın golü ile beraberliği yakalarken Wolverhampton, 66. dakikada Hee-chan Hwang'ın golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Premier Lig lideri Manchester City, 18 puanda kalırken maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wolverhampton ise puanını 7'ye çıkardı.