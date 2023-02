Puskas ödülünü kim kazandı? Yılın golü ödülünü kazanan belli oldu mu?

Her yıl düzenlenen FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu. Özellikle Puskas ödülünü kimin kazandığı merak konsusu oldu. Marcin Oleksy, Richarlison ve Dimitri Payet'in aday olduğu ödül ile ilgil detaylar merak ediliyor. Peki, Puskas ödülünü kim kazandı? Yılın golü ödülünü kazanan belli oldu mu?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 11:10