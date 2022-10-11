Sezon başında 14 futbolcu ve yeni teknik ekiple sözleşme imzalayan Fenerbahçe en borçlu kulüp oldu. Sarı-lacivertli kulübün salt futbol şube borcu 6,25 milyar lira.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu! En çok zarar eden kulüp...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı. Kulüplerin Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamalara göre; en çok borcu olan ve en çok zarar eden takım belli oldu. İşte 4 büyüklerin toplam borcu...
Borç klasmanında sarı-lacivertli kulübü Beşiktaş izliyor. Bu sezona 13 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın yükümlülüğü 5,61 milyar liraya yükseldi.
Galatasaray, en fazla borçlu takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Sezona teknik heyet değişimi ve 14 yeni futbolcuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 5,24 milyar liralık borçla karşı karşıya.