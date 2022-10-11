Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu! En çok zarar eden kulüp...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu! En çok zarar eden kulüp...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı. Kulüplerin Kulüplerin, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamalara göre; en çok borcu olan ve en çok zarar eden takım belli oldu. İşte 4 büyüklerin toplam borcu...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 12:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022- 12:22