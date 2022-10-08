İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta karşlaşmasında Sassuolo ile Inter kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor.
SASSUOLO - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Sassuolo - Inter karşılaşması 8 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Kyriakopoulos
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Hakan, Dimarco; Martinez, Dzeko