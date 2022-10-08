Sassuolo - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Sassuolo - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Sassuolo ile Inter kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini arama motorlarında aratıyor. Peki Sassuolo - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022- 10:00