Teknik direktör Ersun Yanal, Türk futbolundaki altyapı sistemi hakkında konuştu ve üretime dayalı bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti.
Ersun Yanal'dan flaş sözler! "Türk futboluna kazandırdığım isimler..."
Teknik direktör Ersun Yanal, Türk futboluna dair değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yetenekli gençleri keşfedip, üretime dayalı bir sistem kurmalıyız." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Ersun Yanal, Türk futbolundaki altyapı sistemi hakkında konuştu ve üretime dayalı bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan Yanal, İspanya'nın sadece futbolda değil tüm branşlarda başarılı olduğunu belirtti.
İşte o sözler...
"Tokyo 2020'de 17 madalya kazandılar. Bunun temelinde eğitim ve yatay yapılanma var.