Dünyaca ünlü çift David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, geçtiğimiz Nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Milyarder Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne, ünlü isimler akın etmişti. Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giymişti. Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti.

"TAMAMEN VICTORIA İLE İLGİLİYDİ"

The Mirror'da yer alan habere göre; eşinin annesi Victoria Beckham ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Nicola Peltz'in, düğün gününde davetlilerden biri olan Marc Anthony'nin yaptığı konuşmanın kayınvalidesi Victoria hakkında olması yüzünden ağlamaya başlayarak annesi ve kız kardeşiyle birlikte öfke içinde kalkıp gittiği iddia edilmişti.

"İLK DANS ŞARKILARINI VICTORIA KULLANDI"

Başka bir kaynak ise, Nicola'nın düğün sırasında üzgün olduğunu kabul etmiş; ancak bunun konuşma yüzünden değil, kayınvalidesinin yeni evlilerin ilk dans şarkısını 'çalması' nedeniyle olduğunu iddia etmişti. Kaynak; çiftin ilk dansının Grammy Ödüllü şarkıcı Marc Anthony'nin söylediği bir aşk şarkısı olan 'You Sang to Me' olacağını, ancak şarkıcının ikiliye hiçbir uyarıda bulunmadan Victoria'nın isteği üzerine, bu şarkıyı anne-oğul dansı için söylediğini aktarmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Brooklyn Beckham, verdiği bir röportajda her zaman eşinin arkasında olduğunu dile getirmiş, kısa bir süre sonra da yeni bir dövme yaptırarak eşi Nicola Peltz'e sürpsiz yapmıştı. Beckham, dövme sanatçısı Dr. Woo tarafından yapılan, sol bileğinin dışında büyük bir puntoyla 'Evli' yazan dövmesini, "Bebeğime sürpriz yaptım" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

EŞİ İÇİN YAPTIRDIĞI BİRÇOK DÖVME VAR

Brooklyn'nin, eşi için yaptırdığı bir çok dövmesi var. Ünlü isim daha önce eşinin gözlerini ensesine dövme yaptırmıştı. Ayrıca yüzük parmağında bir 'N' harfi, boynunda 'Nicola', kolunun üst kısmında evlilik yemini, sırtında aktrisin aşk mektubu, bileğinde eşinin hayatını kaybeden büyükannesinin adı gibi dövmeleri de var. Peltz ise, nişanlandıklarında Beckham'ın adını sırtına yazdırmıştı.

YENİ HAMLE

Instagram sayfasında 14.5 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Brooklyn Beckham, tüm bunların ardından profiline "Nicola'nın kocası" yazsını ekledi. 27 yaşındaki Nicola da eşinin bu hamlesine kayıtsız kalmayarak, 2.7 milyon takipçisi olan Instagram sayfasına "Brooklyn'in karısı" diye yazdı.