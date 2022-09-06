UEFA Şampiyonluk Ligi'nde grup maçları bugün başlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni dönem! Ofsayt artık...
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonuyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. UEFA'nın almış olduğu karar neticesinde ofsayt ile ilgili tarihi bir uygulamaya geçilecek. Buna göre, Devler Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojiisi kullanılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun heyecanı yaşanırken, Avrupa'nın en büyük organizasyonunda farklı uygulamalar da hayata geçecek.
UEFA'nın almış olduğu karar doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'nde yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılmaya başlanacak.