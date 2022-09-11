Atalanta - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zorlu mücadelede Atalanta ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Atalanta - Cremonese müsabakasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte Atalanta - Cremonese maçına dair tüm detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022- 10:00
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 6. hafta maçında Atalanta ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Atalanta - Cremonese mücadelesinin yayın bilgilerini arama motorlarında aratıyor. İşte müsabakaya dair tüm bilgiler...
ATALANTA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Atalanta - Cremonese karşılaşması bugün saat 13.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.