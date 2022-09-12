Barcelona Atletico Madrid ve La Liga'dan Arda Turan'a mesaj!

Barcelona Atletico Madrid ve La Liga'dan Arda Turan'a mesaj!

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve A Milli Futbol Takımı formalarını terleten Arda Turan formalarını giyen Arda Turan fotbolu bıraktı. Yıldız oyuncu için İspanya La Liga kurumu, Atletico Madrid ve Barcelona'dan mesaj paylaşıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 20:23