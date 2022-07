TRANSFER HABERİ: Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a geri döndü!

Transfer haberi: İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion, Celta Vigo'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu üç yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

28 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyordu. 2020/21 sezonunun ikinci yarısında da İngiliz ekibinin formasını giyen Okay Yokuşlu, 16 maçta süre almıştı.



Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan West Bromwich Albion Teknik Direktörü Steve Bruce, "Okay gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Orta sahada kaliteye ihtiyacımız var ve Okay bunu sağlayacak. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ancak buraya dönmek istediğini söyledi. Onu geri getirdiğimiz için mutluyuz." dedi.