Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kararını açıkladı. Buna göre VavaCars Fatih Karagümrük'te Sofiane Feghouli'nin cezası belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), kararını açıkladı. Duyuru Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

TFF Tahkim Kurulu 08 Mayıs 2024 günlü (30) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün futbolcusu Sofiane Feghouli ile ilgili PFDK'nın 08.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1155 - K.2023-2024/1461 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Sofiane Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu