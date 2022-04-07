UEFA İcra Komitesi bugün Nyon'daki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.

UEFA'nın yaptığı bu düzenlemeler, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform oldu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin şunları söyledi:

"UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeleri birincil amacına hizmet etti. Avrupa futbolunun finansmanını uçurumun eşiğinden geri çekmeye yardımcı oldular ve Avrupa futbol kulüplerinin yönetilme biçiminde devrim yarattılar. Ancak, futbol endüstrisinin evrimi, futbolun kaçınılmaz finansal etkilerinin yanı sıra, pandemi, toptan reform ve yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

UEFA, kulüplerin bu yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri geliştirmek için Avrupa futbolu genelindeki paydaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu düzenlemeler, oyunu korumamıza ve gelecekteki olası şoklara hazırlamamıza yardımcı olurken, rasyonel yatırımları teşvik edip daha fazlasını inşa etmemize yardımcı olacak.

Adları göz önüne alındığında, yeni düzenlemelerin temel amacının finansal sürdürülebilirliği sağlamak olması şaşırtıcı değildir. Bunlar, üç temel sütun aracılığıyla gerçekleştirilecektir: Ödeme gücü, istikrar ve maliyet kontrolü.

Ödeme gücü için, yeni vadesi geçmiş borçların olmaması (futbol kulüplerine, çalışanlara, sosyal/vergi makamlarına ve UEFA'ya) kuralı alacaklıların daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Kontroller her üç ayda bir gerçekleştirilecek ve geç ödeme yapanlara daha az tolerans gösterilecektir.

Yeni futbol kazanç gereksinimleri, mevcut denk hesap gereksinimlerinin bir evrimidir ve kulüp finansmanına daha iyi gelecektir. Kulüpler için uygulamayı kolaylaştırmak için, futbol kazançlarının hesaplanması, başa baş sonucunun hesaplanmasına benzer. Kabul edilebilir sapma üç yılda 30 milyon Euro'dan üç yılda 60 milyon Euro'ya yükselirken, işlemlerin gerçeğe uygun değerini sağlama, kulüplerin bilançosunu iyileştirme ve borçları azaltma gereksinimleri önemli ölçüde güçlendirildi.

Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak. Yönetmelik, ücretler, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamaları kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor. Değerlendirmeler zamanında yapılacak ve ihlaller önceden tanımlanmış mali cezalara ve sportif önlemlere neden olacaktır.

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe girecek. Kulüplerin uyum sağlamaları için gerekli süreyi sağlamak için üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacaktır."