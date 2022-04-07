TRANSFER HABERİ - Lyon’dan Beşiktaş ve Trabzonspor’un yıldızlarına kanca!

Transfer haberi: Trabzonspor ve Beşiktaş arası oynanan maçta Lyon gözlemcileri, bordo-mavili ekipten Abdülkadir Ömür, Djaniny, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir'i yerinden takip etti. Fransız ekibinde, siyah-beyazlı takımdan Rıdvan Yılmaz ısrarı sürdüğü iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 16:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 16:56