Manchester United’da Erik ten Hag’a dev bütçe! Harry Kane, Declan Rice ve Antony…

Manchester United’da Erik ten Hag’a dev bütçe! Harry Kane, Declan Rice ve Antony…

Transfer haberleri: Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Erik ten Hag'a emanet etmeyi planlayan Manchester United, Hollandalı hocaya dev bir transfer bütçesi verecek. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar, Harry Kane, Declan Rice ve Antony'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 15:11