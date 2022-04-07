Manchester United'da gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Erik ten Hag'ın oturması bekleniyor.
Manchester United’da Erik ten Hag’a dev bütçe! Harry Kane, Declan Rice ve Antony…
Transfer haberleri: Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Erik ten Hag'a emanet etmeyi planlayan Manchester United, Hollandalı hocaya dev bir transfer bütçesi verecek. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar, Harry Kane, Declan Rice ve Antony'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 15:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 15:11
The Sun'daki habere göre; ManU yönetimi, Hollandalı hocaya devasa bir transfer bütçesi verecek.
Tottenham forması Harry Kane'nin Kırmızı Şeytanlar tarafından isteniyor.