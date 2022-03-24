İngiliz futbolcu Jermain Defoe futbolu bıraktı

39 yaşındaki İngiliz futbolcu Jermain Defoe, yeşil sahalara veda etti. Defoe, yaptığı açıklamada, "22 yılın sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı aldım. 17 yaşındayken başladığım profesyonel kariyerimi bitirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum." dedi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 15:56