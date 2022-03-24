ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR? | Alexis Beka Beka kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Alexis Beka Beka'nın kariyeri ve istatistikleri...

Alexis Beka Beka, İstanbul'dan paylaşımda bulundu ve bu durum sosyal medyada ve arama motorlarında gündeme oturdu. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Alexis Beka Beka kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Alexis Beka Beka'nın kariyeri ve istatistikleri...

Lokomotiv Moskova forması giyen Alexis Beka Beka'nın İstanbul'dan paylaşım yapması transfer dedikodularını arttırdı. Futbolseverler Beka Beka ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Alexis Beka Beka kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR? NERELİ?

Tam adı Alexis Adelin Beka Beka olan futbolcu, 29 Mart 2001 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Futbola Caen altyapısında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu, Temmuz 2020'de aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki ön libero, sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.

Bu sezon Rus ekibiyle çıktığı 17 maçta 3 asistlik bir performans sergileyen futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle FIFA transfer imkanını açtı. Alexis Beka Beka'nın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.