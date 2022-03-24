Yeni Malatyaspor'dan geçtiğimiz ay ayrılan Marius Sumudica'nın boşta geçirdiği süre kısa sürdü. Rumen çalıştırıcının yeni takımı resmen açıklandı. 51 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı eski takımına geri döndü. İşte detaylar...
Marius Sumudica geri döndü! İşte yeni takımı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Marius Sumudica'nın yeni adresi belli oldu. Türkiye'de 4 takım çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik direktör eski takımına geri döndü. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
Türkiye'de 4 takım çalıştırdı
Marius Sumudica şu ana kadar sırasıyla Rocar, Inter Gaz Bükreş, Progresul, Farul Constanta, Gloria Bistrita, Rapid Bükreş, AO Kavala, Astra Ploiesti, FC Brasov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Astra Giurgiu, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, CFR Cluj ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.
16 maçta 3 galibiyet
Yeni Malatyaspor'da kısa bir süre görevde bulunan Marius Sumudica, takımın başında 16 maçta sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı döneminde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.