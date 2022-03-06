Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken savaş bölgesinden uzaklaşmak isteyen futbolcular ülkeden ayrılıyor. Hırvatistan'ın eski kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in futbol direktörü Darijo Srna, bu konuda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le bir görüşme gerçekleştirdi. İşte o görüşmenin detayları...

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken savaş bölgesinden uzaklaşmak isteyen futbolcular ülkeden ayrılıyor. Ukrayna Futbol Federasyonu, ligi askıya alırken ülkede top koşturan futbolcuların geleceği konusunda belirsizlik hakim…

Hırvatistan'ın eski kaptanı ve Shakhtar Donetsk'in futbol direktörü Darijo Srna, futbolcuların akıbeti konusunda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"GEÇİCİ BİR TRANSFER DÖNEMİ..."

Darijo Srna, Ukrayna'daki futbolcular için geçici bir transfer dönemi oluşturabileceğini ifade etti. Denisow Time'a konuşan Shakhtar Donetsk'in futbol direktörü Srna şu sözleri söyledi:

"Ceferin'le yaptığımız görüşmede geçici bir transfer dönemi olacağını konuştuk. Ukrayna'daki futbolcuların geçici olarak ayrılmalarına izin verilebilecek ve futboldan uzak kalmayacaklar."