Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'da üst üste ikinci defa ayın en iyi oyuncusu seçildi.

Bu sezon çıktığı 37 maçta yedi gol ve sekiz asist kaydeden milli futbolcu, transfer iddialarıyla ilgili olarak ESPN'e konuştu.

MİLLİ FUTBOLCUDAN TRANSFER CEVABI!

Avrupa devlerinin peşinde olduğu 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Francesco Totti de artık bir menajer ve vaktiyle bana rehberlik etmek istedi. Kendisiyle pek iletişimim yok ama babamla zaman zaman konuşuyorlar. Muhtemelen babama da Roma'ya transferimle ilgili bir şeyler söyledi ama artık benimle konuşmuyor.

Kendisi bana çok gol attığım bir dönemde oyunuma odaklanmamı ve asla tatmin olmamamı tavsiye etmişti. Geçtiğimiz yaz yeni bir adıma hazır olmadığımı ve hala gelişmem gerektiğini fark ettim. Bu yıl ise işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum."