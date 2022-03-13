Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal evinde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i ağırlayacak. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 10:18