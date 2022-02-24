Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'dan toplantı kararı geldi.



UEFA'dan yapılan duyuruda 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da acil bir toplantı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in acil olarak Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldığı ve gerekli kararların alınacağı ifade edildi.



Toplantının ardından daha fazla bilgi verileceği kaydedildi.

İşte UEFA'nın paylaşımı: