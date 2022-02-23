Liverpool Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Liverpool Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Liverpool, sahasında ligin alt sıralarında bulunan Leeds United'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Liverpool-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri ve daha fazlası...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 11:43