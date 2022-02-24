UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında İtalyan temsilcisi Napoli ile İspanyol ekibi Barcelona kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
NAPOLI - BARCELONA İLK 11'LER:
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Fabian, Demme, Eljif Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Dest, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore, Torres, Aubameyang.
NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli ile Barcelona arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.