Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından futbol gündemine bomba gibi etki eden gelişmeler yaşandı. Öncelikle Ukrayna Ligi'inin oynanıp oynanmayacağı merak edilir oldu. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin adresi de değişebilir.

İki yıl boyunca corona virüs pandemisi Avrupa genelinde seyahat kısıtlamaları ve kapalı sınırlarla futbol dünyasına büyük darbe vurdu. UEFA, ulusal federasyonlar, kulüpler fikstürleri yerine getirmek için tüm olanakları zorladı. Ancak yeşil sahaları etkileyecek yeni bir kriz kapıda.

Dünya gündemi: Ukrayna - Rusya krizi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğu Ukrayna'da isyancıların elindeki iki bölgeye asker göndermesi emrini vermesinin ardından kıtada belirsizlikler boy gösterdi.



Daily Record'a konuşan Ukraynalı yetkililerin 28 Mayıs'ta Rusya'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin şimdiden sorgulanmaya başlandığını ifade etti.



Ukrayna Ligi oynanacak mı?



Doğu Avrupa'daki endişe verici savaş ihtimali, iki aylık bir kış tatilinin ardından yeniden başlayacak olan Ukrayna Premier Ligi'nin oynanması konusunda şüphe uyandırdı.



16 lig takımı 12 Aralık'tan bu yana maça çıkmıyor ve kulüpler ağırlıklı olarak kamp dönemini Türkiye'de geçiriyor. Ukrayna Premier Ligi'nde ikinci yarı 25 Şubat Cuma günü, sondan ikinci sıradaki Mynai ile dördüncü Zorya Luhansk karşılaşmasıyla başlayacak. Lig planlamasında değişiklik düşünülmese de sezonun devam edip etmeyeceği ve devam ederse tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda şüpheler var.