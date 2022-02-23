İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Amerika hamlesi... Forma giydiği takımından yıllık 7.28 milyon sterlin yani yaklaşık 137 milyon TL kazanan 31 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sara Arfaoui ile ABD'ye gitti.
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan dev hamle!
İngiltere Premier Lig takımlarınından Manchester City'nin oyuncusu İlkay Gündoğan, ABD'de ev almaya karar verdi. Yıldız futbolcu, nişanlısı Sara Arfaoui ile gittiği Los Angeles'ta 10 milyon dolarlık bir villayı gözüne kestirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2022- 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022- 11:40
Los Angeles sokaklarını gezip Rodeo Drive'de alışveriş yapan ünlü çift, paparazzilerin de yakın takibindeydi, İlkay Gündoğan'ın 26 yaşındaki model sevgilisiyle Beverly Hills'teki evleri gezdiği öğrenildi.
Takvim'in ABD basınından derlediği habere göre, 10 milyon dolarlık havuzlu bir villayı çok beğenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui, bu eve satın almak için girişimlere başladı.