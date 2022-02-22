Geçtiğimiz sezon Lille'de gösterdiği performansla Fransız ekibinin lig şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan Burak Yılmaz, bu sezon agresif tavırlarıyla gündemde.

Son olarak Brest maçında oyundan çıkarılmasına çok sert tepki gösteren milli futbolcuyla ilgili olarak hocası Jocelyn Gourvennec'ten flaş bir açıklama geldi.

"BURAK ATEŞLİ BİR OYUNCU"

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, 36 yaşındaki forvetle ilgili şu sözleri söyledi:

"Oyunculara iyi koçluk yapmak için onları tanımanız gerekir. Kiminle uğraştığımı bilmek hoşuma gidiyor. Burak ateşli bir futbolcu. Çok sakin olabilir ama aynı zamanda elektrikli anlar da yaşatabilir. Onunla konuşmanın uygun olduğu ve olmadığı zamanlar vardır. Kendisiyle çok konuşuyorum ve duyguların yatıştığı bir anda net bir kafayla tekrar görüşüyoruz. Sonra anlaşıyoruz ya da anlaşmıyoruz ama tartışmalarımız hep yapıcı oluyor."