Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kan kaybını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Çek ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilmesi ve Midtjylland'ın galip gelmesiyle 15. basamaktaki yerimizi Danimarka'ya (29.975) kaptırdık.
Avrupa kupalarında büyük risk! Tehlike kapıda
Fenerbahçe'nin Slavia Prag yenilgisiyle ülke puanı sıralamasında 16.'lığa geriledik. Sezon sonunda ilk 15 içerisinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. 3 temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nin yolunu tutacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2022- 06:40
Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye 26.900 puanda kalırken, iki sıra birden yükselen Çekya ile (26.800) puan farkımız 0.100'e indi. Danimarka ve Çekya'nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan 15.'lik için yarışta olduğumuz rakipler.
AVRUPA'NIN İKİNCİ KUPASINDA YER ALAMAYACAĞIZ
Ülkemiz, sezon sonunda ilk 15 içinde yer alamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.