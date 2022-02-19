Sabah'ta yer alan haberde, Türkiye 26.900 puanda kalırken, iki sıra birden yükselen Çekya ile (26.800) puan farkımız 0.100'e indi. Danimarka ve Çekya'nın yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Hırvatistan 15.'lik için yarışta olduğumuz rakipler.