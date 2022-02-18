Türkiye bu sezon toplayacağı puanlarla, 2023-24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılım hakkı alabilmek için kritik bir eşikten geçiyor.
Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasında son durumu!
Avrupa Kupalalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin UEFA sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmasının ardından ülke puanı adına kritik bir kayıp yaşandı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla gitme adına kritik olan bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile rövanş maçı ve Galatasaray'ın son 16 turunda oynayacağı maçlar büyük önem taşıyor. İşte UEFA ülke puanları sıralamasındaki son durum...
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. İşte UEFA ülke puanları sıralamasında son durum...