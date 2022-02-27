Derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımları derbi maçında kozlarını paylaşacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk karşılaşmasına sahne olacak mücadele, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda saat 12:00'de oynanacak maç FBTV ve BJK TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Vodafone ise 30 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.



