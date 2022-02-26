PSG 3-1 Saint-Etienne (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligi'nin 26. haftasında PSG, evinde Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti. Konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti. Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi. Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 01:19
Ligue 1'in 26. haftasının son karşılaşmasında PSG'nin Saint-Etienne'i ağırladığı karşılaşmada, konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0
Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.
Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu skorla 62 puana ulaşan PSG liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 22 puanla 16. sırada kaldı.
Bu arada, iki takımın futbolcuları, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek için karşılaşma başlamadan önce sahaya İngilizce "Herkes için barış" yazan pankartla çıktı.