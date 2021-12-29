29 Aralık 2021, Çarşamba

FUTBOL

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Bodrumspor'u konuk edecek. Kritik maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Kadir Sağlam ise maçın dördüncü hakemi olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Adana Demirspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaraspor maçı saat kaçta?
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta?
Kupada heyecan A Spor’da sürüyor! İşte günün programı... Kupada heyecan A Spor'da sürüyor! İşte günün programı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör