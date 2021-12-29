Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Bodrumspor'u konuk edecek. Kritik maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Kadir Sağlam ise maçın dördüncü hakemi olacak.
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