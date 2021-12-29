29 Aralık 2021, Çarşamba

FUTBOL

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor, Mersin Stadyumu'nda Ankaraspor'u konuk edecek. Kritik maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında Ankaraspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor ile Ankaraspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Mehmet Salih Mazlum ve Ata Yıldırım, Birincioğlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Ozan Ergün ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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