Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Kritik maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Alanyaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ALANYASPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Alanyaspor ile Mardin 1969 Spor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Özgür Ertem ve Mustafa Savranlar, Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Muhammet Ali Metoğlu ise maçın dördüncü hakemi olacak.
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