30 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Sivasspor - Ankaragücü maçı saat kaçta?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Sivasspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Altan, Bahattin Şimşek'in yardımcıları olarak görev alacaklar. Reşat Onur Çoşkunses ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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