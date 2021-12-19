19 Aralık 2021, Pazar

FUTBOL

Türkiye hakemlik tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...

Türkiye hakemlik tarihinde bir ilk! Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

UEFA hakemlik kategorilerini açıklarken, Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır bu listede yer alarak bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye ilk kez elit kategoride 2 hakemle temsil edilecek.

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı. Sabah'ın haberine göre; FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan 35 yaşındaki Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi. Halil Umut Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

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