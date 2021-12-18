18 Aralık 2021, Cumartesi

FUTBOL

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev!

UEFA’dan Çakır ve Meler’e görev!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, ülkemizi temsil edecek isimlerde belli oldu. En üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

UEFA, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıklarken, Türkiye'den Cüneyt Çakır ile Halil Umut Meler listeye dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın açıkladığı hakem kategorisinde Türk hakemliği ilk kez elit düzeyde iki hakemle birden temsil edilecek.

Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Halil Umut Meler de elit kategoride görev yapacak 32 hakem arasında yer aldı.

FIFA kokartını ilk kez 2017'de takan Meler, 30 Mayıs 2018'de 2. kategoriye, 17 Temmuz 2020'de ise 1. kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki Meler, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

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