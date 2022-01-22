Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Ligin 20. haftasında oynanan müsabakayı Borussia Dortmund, 3-2'lik skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Erling Haaland, 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum (kendi kalesine) kaydetti. Karşılaşmada Hoffenheim'in golleri ise 45. dakikada Andrej Kramaric ve 77. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borusia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'i 3-2 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 20. haftasında Hoffenheim ile PreZero Arena'da oynadığı karşılaşmada 6. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 45+1. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda konuk ekip 58. dakikada Marco Reus ve 66. dakikada David Raum'un kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-1 yaptı. Hoffenheim 77. dakikada Georginio Rupper ile bir gol daha buldu ve durumu 3-2'ye getirdi.

Maçın son bölümünde iki takım da başka gol atamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Borssia Dortmund puanını 43'e çıkardı ve bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Hoffenheim ise 31 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayern Leverkusen sahasında Augsburg'u 5-1, Union Berlin deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Freiburg sahasında Stuttgart'ı 2-0 ve Greuther Fürth sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.