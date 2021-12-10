UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte yeni sıralama...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup karşılaşmaları sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta puan alamayan Beşiktaş hayal kırıklığı yaratırken, Fenerbahçe ile Galatasaray ise haftayı beraberlikle kapatarak haftayı birer puanla kapadı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı. İşte o sıralama...
UEFA'nın ülke puanı sıralamasında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi.
Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1'er puanlarıyla Türkiye, 1 basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti.
UEFA ülke puanı klasmanında ilk 15 için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Çekya ve Hırvatistan ile kıyasıya bir yarış içinde.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
14- İsviçre 29,675
15- Türkiye 26,9
16- Yunanistan 26,7
17- Hırvatistan 26,65
18- Danimarka 26,575
19- Çekya 26,4
20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375
TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK 15. SIRA
Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.
Bu sezon 11. sıraya yükselmesi uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek.
Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
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