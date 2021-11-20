Altınkumspor'dan ilginç imza! Christ Abraham Degni...
Aydın Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Didim ekibi Altınkumspor, ilginç bir imza töreni yaptı. Altımkumspor, Kuyucakspor, Pamukören ve Torbalı Ayrancılar Gençlikspor forması giyen Fildişi Sahilleri uyruklu Christ Abraham Degni'yi gece yarısı operasyonuyla renklerine bağladı.
Böyle bir imza görülmedi... Aydın Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Didim ekibi Altınkumspor, eşi benzeri görülmeyen bir transfere imza attı. Kuyucakspor, Pamukören ve Torbalı Ayrancılar Gençlikspor forması giyen Fildişi Sahilleri uyruklu Christ Abraham Degni'yi gece yarısı operasyonuyla renklerine bağladı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Altınkumspor Sportif Direktörü Özgür Bayram, İzmir'in Buca ilçesinde oturan Degni'yi elden kaçırmamak için evine gece saat 23.30'da giderek oyuncuyla arabanın kaportası üzerinde sözleşme imzaladı.
LAKABI KONTROL KULESİ
Bayram, lakabı "La Tour De Controle" (Kontrol kulesi) olan orta saha oyuncusuna gece geç saatte Altınkumspor forması da giydirerek poz verdirdi. Bayram, "Amatörde transfer döneminin kapanmasına saatler kalmıştı. Biz de transfer evrağını imzalatmak için elimizi çabuk tutmak istedik. Evrakta başkanın imzası tamamdı. Biz de Buca'da oturan Degni'nin evinin yolunu tuttuk, lisansının çıkması için sözleşme imzaladık. Çünkü Degni'yi isteyen çok kulüp vardı. Böyle bir yöntemle sonuca ulaştık" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...