Altınkumspor'dan ilginç imza! Christ Abraham Degni...

Aydın Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Didim ekibi Altınkumspor, ilginç bir imza töreni yaptı. Altımkumspor, Kuyucakspor, Pamukören ve Torbalı Ayrancılar Gençlikspor forması giyen Fildişi Sahilleri uyruklu Christ Abraham Degni'yi gece yarısı operasyonuyla renklerine bağladı.

Böyle bir imza görülmedi... Aydın Birinci Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Didim ekibi Altınkumspor, eşi benzeri görülmeyen bir transfere imza attı. Kuyucakspor, Pamukören ve Torbalı Ayrancılar Gençlikspor forması giyen Fildişi Sahilleri uyruklu Christ Abraham Degni'yi gece yarısı operasyonuyla renklerine bağladı.



Yeni Asır'ın haberine göre; Altınkumspor Sportif Direktörü Özgür Bayram, İzmir'in Buca ilçesinde oturan Degni'yi elden kaçırmamak için evine gece saat 23.30'da giderek oyuncuyla arabanın kaportası üzerinde sözleşme imzaladı.

LAKABI KONTROL KULESİ

Bayram, lakabı "La Tour De Controle" (Kontrol kulesi) olan orta saha oyuncusuna gece geç saatte Altınkumspor forması da giydirerek poz verdirdi. Bayram, "Amatörde transfer döneminin kapanmasına saatler kalmıştı. Biz de transfer evrağını imzalatmak için elimizi çabuk tutmak istedik. Evrakta başkanın imzası tamamdı. Biz de Buca'da oturan Degni'nin evinin yolunu tuttuk, lisansının çıkması için sözleşme imzaladık. Çünkü Degni'yi isteyen çok kulüp vardı. Böyle bir yöntemle sonuca ulaştık" dedi

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