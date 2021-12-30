Gaziantep FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. Kritik maçı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Bursaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK ile Bursaspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Samet Çavuş ile Samet Çiçek, Ümit Öztürk'ün yardımcıları olarak görev alacaklar. Oğuzhan Aksu ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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