30 Aralık 2021, Perşembe

FUTBOL

Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Konyaspor - Ümreniyespor maçı saat kaçta?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Kritik maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Ümraniyespor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak. Kemal Yılmaz ile İlker Takpak, Sarper Barış Saka yardımcıları olarak görev alacaklar. Yusuf Ziya Gündüz ise maçın dördüncü hakemi olacak.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta? Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor maçı saat kaçta?
Beşiktaş - Altay maçı saat kaçta? Beşiktaş - Altay maçı saat kaçta?
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor | CANLI Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör