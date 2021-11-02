Sepp Blatter ile Michel Platini dolandırıcılıktan yargılanacak
FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, İsviçre'nin Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesinden dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak.
FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, dolandırıcılık suçlamasıyla İsviçre'de yargılanacak.
İsviçre'nin Bellinzona kentindeki Federal Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, Blatter'in başkan olduğu 2011'in şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin 2015 yılında açılan soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.
Taraflar hakkında hazırlanan iddianamede, "Yapılan ödeme, FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi." ifadelerine yer verildi.
İki eski futbol adamı, dolandırıcılık ve başka suçlarla yargılanacak. Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", Platini'ye ise dolandırıcılık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak" suçlamaları yöneltiliyor.
85 yaşındaki Blatter ve 66 yaşındaki Platini hakkındaki davanın sonuçlanmasının, yıllar sürmesi bekleniyor.
2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...