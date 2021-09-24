Gökhan Keskin kimdir? A spor yorumcusu Gökhan Keskin hangi takımlı, nereli, kaç yaşında?

A Spor'un beğenilen programı Takım Oyunu kadrosuna katılan Gökhan Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Kesin hangi takımlı? İşte Gökhan Keskin ile ilgili tüm merak edilenler...

Ekranların en çok izlenen spor kanalı A Spor'un beğenilen programı Takım Oyunu'nun kadrosuna yeni bir yorumcu daha katıldı.

Ekranlarını açan izleyiciler yeni yorumcu Gökhan Keskin'i merak etmeye başladı. Peki Gökhan Kesin kimdir? A Spor'un yeni yorumcusu Gökhan Keskin hangi takımlı, nereli, kaç yaşında?

GÖKHAN KESKİN KİMDİR?

31 Mart 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Keskin, Beşiktaşlıdır ve siyah beyazlılarda uzun yıllar forma giymiştir.

1984 yılından 1996'ya kadar Beşiktaş'ta oynadığı 336 lig maçında 14 gol kaydeden Keskin, Gordon Milne döneminde kazanılan şampiyonluklarda takıma büyük katkı sağladı.1986 yılında Trabzonspor'a attığı gol, Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı.









Beşiktaş'taki ilk yıllarında orta saha oynayan Gökhan Keskin'in mevkisi, Samet Aybaba'nın futbolu bırakmasından sonra liberoya kaydırıldı ve bu bölgede başarıyla mücadele etti.

1996-1997 sezonunda o dönem flaş transferler yapan İstanbulspor'a transfer oldu. 2001 yılında yeşil sahaları bu takımda bıraktı.

94 kez millî takımlara çağrılan Keskin, A Milli Futbol Takımı formasını 41 kez terletti.

Gökhan Keskin, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde kulüpte Sportif Direktör olarak görev yaptı. Bir dönem scout ekibinin başına da getirilen Keskin'in daha sonra kulüple yolları ayrılmıştı.

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