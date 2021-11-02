SPOR HABERLERİ - Bomba Okan Buruk iddiası! Azerbaycan milli takımı...

EMRE BELÖZOĞLU FIRTINASI

Başakşehir'de Okan Buruk depremi sonrasında ilk aday olarak Aykut Kocaman öne plana çıkmıştı, İstanbul temsilcisi Aykut Kocaman ile sezonu bitirmiş ancak bu sezon istenilen sonuçlar gelmeyince Kocaman ile de yollarını ayırıp Emre Belözoğlu ile anlaşmıştı. Belözoğlu dün akşam Adana Demirspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi ve 3'te 3 ile yoluna devam ediyor.