27 Ekim 2021, Çarşamba

FUTBOL

TFF resmen duyurdu! Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

TFF resmen duyurdu! İşte MHK’nın yeni başkanı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 Giriş Tarihi: 27.10.2021

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun ekibi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serdar Tatlı'dan boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN

Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

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