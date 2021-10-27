TFF resmen duyurdu! Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

MHK'da yeni görev dağılımı açıklandı. Serdar Tatlı'nın istifasının ardından boşta kalan MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF tarafından yapılan açıklama ile Ferhat Gündoğdu ve ekibi duyuruldu. Futbolseverler yeni MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'yu merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?